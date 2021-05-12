تراند اليوم : 12 توصية تقيك من الإصابة بمرض السرطان

لندن / المشرق

قدم خبراء أمراض السرطان في منظمة الصحة العالمية 12 توصية توصل اليها فريق من الباحثين بهدف الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.

ويشير الدكتور Joachim Schuez الذي قاد فريق البحث إلى أن "كل هذه التوصيات تجعلك قادرا على تغيير سلوكك كفرد".

وتتمثل المبادئ التوجيهية التي يقدمها فريق البحث، أولا، في عدم التدخين أو استخدام أي نوع من أنواع التبغ. ويوصي الباحثون ثانيا بجعل المنزل خاليا من التدخين ودعم سياسات حظر التدخين في أماكن العمل.

أما التوصية الثالثة فتدعو إلى اتخاذ إجراءات تمكن الأشخاص من الحفاظ على وزن صحي للجسم ثم تأتي التوصية الخامسة لتحث على ضرورة ممارسة النشاط الجسدي في الحياة اليومية والحد من ساعات الجلوس.

ومن أهم ما يمكنه تجنيب الأشخاص الإصابة بالسرطان التوصية الخامسة التي تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الكثير من الحبوب الكاملة والبقول والخضار والفواكه والحد من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي تحتوي على السكريات والدهون، وتجنب تناول اللحوم المصنعة والحد من اللحوم الحمراء والأطعمة التي تحتوي على الملح.

ويوضح الباحثون سادسا أن عدم شرب الكحول على أنواعها هو أفضل للوقاية من السرطان.

كما شدد الخبراء في التوصية السابعة على تجنب التعرض لأشعة الشمس بكثرة خاصة بالنسبة للأطفال كما شددوا على ضرورة استخدام الكريمات ومعدات الوقاية من الشمس مع حظر استخدام أجهزة البرونزاج التي تؤمن اسمرار البشرة.

ويشير فريق البحث في التوصية الثامنة إلى ضرورة اتباع تعليمات الصحة والسلامة في مكان العمل للحماية من المواد المسببة للسرطان، ثم تاسعا يؤكد الخبراء على ضرورة معرفة ما إذا كان الشخص يتعرض للإشعاع من غاز الرادون المشع والمتواجد في المنازل واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المستوع الطبيعي لتواجد هذا الغاز في الجو.

ويوضح العلماء في التوصية العاشرة أن الرضاعة الطبيعية من شأنها التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ومن أهم ما يوصي به الخبراء في التوصية الحادية عشرة ضمان تطعيم الأطفال الحديثي الولادة ضد التهاب الكبد الوبائي (B)، والفتيات الصغيرات ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

أما آخر ما يوصي به العلماء فهو ضرورة المشاركة في برامج فحص السرطان المنظمة التي تشمل تفحص الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال والنساء وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لدى النساء.

المصدر: "ذي انديبندنت"