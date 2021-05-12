تراند اليوم : الشيخ ميزو يصرخ بوجه ملكة جمال المحجبات: اخلعى الحجاب يا شيطانة الحجاب مش من الاسلام ( فيديو )

القاهرة - مشرق نيوز

شهدت حلقة الاعلامي المصري محمد الغيطي مقدم برنامج صح النوم مشادة كلامية قوية بين الشيخ محمد عبدالله نصر الشهير بالشيخ ميزو وثلاث فتيات ممن شاركن في مسابقة “ملكة جمال المحجبات” على خلفية انتقاده للحجاب .

وشكك “نصر” في الآية القرآنية التي تفرض على النساء الحجاب ، مشيرًا إلى أن تفسيرها يتبع “الدين الإخواني” وليس “الإسلامي” بحسب زعمه .

و وجهت إحدى الحاضرات سؤالًا لـ” نصر” : ” ( انت مراتك محجبة ولا لا)” .:. فرد “نصر”: “انا غير متزوج وحين أتزوج فسوف أختار فتاة لا ترتدي ( خِرقة) على رأسها ” ..فانفعلت السائلة : “طب اقفلوا الخط عليه بقى لأنه بيقول كلام غلط خالص” .. وبالفعل قام الإعلامي “محمد الغيطي” – مقدم برنامج صح النوم – بإنهاء المكالمة