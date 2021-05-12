تراند اليوم : بالصور- موجة حر تضرب الشام من اليوم..تابع التعليمات

القدس- الخليج 365:

قالت الخرائط الجوية إن جبهة هوائية شديدة الحرارة قدمت نحو منطقة بلاد الشام، وإن الموجة الحارة باتت على الأبواب وأن ذروة الموجة ستكون الاثنين مع 40 درجة في القدس والمناطق الجبلية وأكثر من ذلك على المناطق السهلية وأقل على السواحل،

وستبدأ الحرارة غداً السبت بالارتفاع لتصل إلى 34 درجة في القدس و29 في غزة، فيما تواصل الأحد ارتفاعها لتصل إلى 37 درجة بالقدس و32 درجة في غزة، فيما يكون الاثنين هو يوم الذروة بالنسبة للموجة الحارة، حيث تتوالى الحرارة ارتفاعًا مع أجواء خماسينية وتصل في القدس إلى 40 درجة والمناطق السهلية كجنين إلى 42 درجة والسواحل كغزة إلى 33 درجة مع نسب رطوبة مرتفعة.

وتنحسر الموجة على شكل انخفاض حاد على الحرارة بمعدل 10 درجات عن الاثنين، والأربعاء انخفاض حاد آخر لتصل الحرارة في القدس إلى 21 درجة والسواحل إلى 26 درجة.

وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة يومي الأحد والاثنين خاصة مناطق الأغوار والمناطق السهلية، فيما نصح بالإكثار من شرب الماء خلال الموجة الحارة وعدم القيام بمجهود كبير تحت أشعة الشمس المباشرة.