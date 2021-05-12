تراند اليوم : سيارات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة

لندن - مشرق نيوز

أطلقت شركة للتوصيل في العاصمة البريطانية لندن خدمة موجهة للمقعدين من أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن سيارات أجرة تملك مكانًا لكراسيهم المتحركة.

وتوفر الخدمة الجديدة التي أطلقتها شركة أوبر "Uber" في كل أرجاء مدينة لندن أمس الثلاثاء، مركبات تملك منحدرًا يصعد من خلاله الراكب، إضافةً إلى رافعة وأحزمة أمان لتثبيت الكرسي المتحرك.

وأوضحت أوبر أنه سيكون على المستفيدين من الخدمة الجديدة الانتظار أطول مقارنة بخدماتها الأخرى، وذلك نظرًا لقلة المركبات المتوفرة في الوقت الراهن.

وقالت إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة يُتوقع أن يُقدر زمن الانتظار نحو 25 دقيقة في المناطق المركزية بلندن، وما يقرب 40 دقيقة في المناطق الأبعد، مع وجود خطة لإضافة المزيد من السيارات.

وتقول أوبر أيضًا إن سائقي الخدمة كلهم أكفاء ومؤهلون وقد حصلوا على تدريب خاص بالمعاقين، وخضعوا لاختبارات السلامة التي يخضع لها سائقي خدماتها الأخرى