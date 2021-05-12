تراند اليوم : شاهد.. "وادي الذئاب" الجزء العاشر الحلقتان- 63 و64

ننشر لكم متابعي دراما وادي الذئاب الحلقتين الجدد من وادي الذئاب الجزء العاشر،ويعرض المسلسل أحداث سياسية وإجتماعية تدور في الوطن العربي ويلاقي نسبة مشاهدة عالية على صعيد الدول العربية لاسيما العراق وتركيا.

وتدور أحداث الجزء العاشر، ووادي الذئاب بشكل عام، حول مجموعة تعمل في المافيا، لكنها تحظي بدعم من الحكومة التركية، لأنها تقوم بمواجهة أعداء الدولة والأشرار الذين يحاولون الإفساد في البلاد، ودائماً ما ينتصر مراد علمدار وجنوده على الأعداء الواحد تلو الأخر،وهو مسلسل بوليسى درامي مشوق يُنقل للمشاهد العربى بلهجة سورية، يحظى بطله مراد علمدار مشاهدة كبيرة في الوطن العربي.

"ووادي الذئاب" التركي الذي تم دبلجته حقق نجاحاً واسعاً وكبيراً وحظي بمتابعة عالية وردود أفعال قوية لأنه يختلف عن المسلسلات التركية الأخرى التي تعتمد على قصص الحب بينما يعتمد "وادي الذئاب" على قصص وأسرار المافيات وعلاقاتها في بعض الدول وتأثيرها على الصعيد السياسي.

ولا يكاد المتابع لمسلسل "وادي الذئاب" يفرِّق بين الواقع والخيال في القصة الروائية التي تتناول أحداثاً وهمية لكن بمعالجة درامية تبدو أقرب إلى الواقعية التسجيلية.

[information]يمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل الجديدة عبر هذا الرابط على تلفزيون الفجر الجديد .[/information]