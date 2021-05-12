تراند اليوم : هل حقاً تزوجت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي من ملياردير خليجي شابّ

الجزائر ـ مشرق نيوز

خرجت الكاتبة الجزائريّة أحلام مستغانمي عن صمتها لوضع حدّ للشائعات المتداولة بكثافة، بعد تداول صورة تجمعها بشابّ قيل إنه ملياردير خليجي شاب تزوجته.

وتبيّن ان الشاب الموجود في الصورة هو ابنها غسان وتم التقاط الصورة في مهرجان “شيكيا” للسينما بجنوب إيطاليا.

في التفاصيل، كتبت أحلام مستغانمي “كنت محتاجة منذ عصور إلى شيء يجعلني أضحك، حاجة نزار في الماضي إلى امرأة تجعله يبكي، إلى أن أهدتني صديقة البارحة قهقهة تقاسمتها مع زوجي، وهي تنقل لي انتشار خبر زواجي من ملياردير خليجي والحياة الهانئة التي أنعم بها في كنفه”.

وأضافت “تأكيداً للإشاعة أرفق المنشور بصورة قديمة لي رفقة ابني غسان، يوم رافقني قبل سنتين لحضور تكريمي في مهرجان شيكيا للسينما بجنوب إيطاليا . حيث كانت إقامتي في فيلاَ جميلة حوّلها أصحابها إلى فندق”.

وختمت “انتشر الخبر كالنار في الهشيم، ومنذ البارحة وأنا أتقبل على حساباتي تهاني البعض بحياتي الزوجية الجديدة، وهجوم البعض الآخر للسبب نفسه”