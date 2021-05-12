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تراند اليوم : شاهد .. أغنية جديدة تحطم أرقاما قياسية بعد عرضها بساعات

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وكالات / الخليج 365

حطمت أغنية أمريكية جديدة أرقاما قياسية؛ بعد يوم واحد على نشرها عبر موقع "يوتيوب".

وحازت أغنية "هذه أمريكا" نحو 10 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد على نشرها؛ لا سيما أنها تطرقت إلى قضايا العنصرية والجرائم في للولايات المتحدة، وقد يصل هذا التقرير للقارئ وقد زاد الرقم بشكل كبير، حيث يتصاعد تباعا، وبشكل مذهل.

وتناولت الأغنية أيضا جرائم ووحشية الشرطة في تعاملها مع السود.

يذكر أن مؤدي الأغنية هو دونالد غلوفر وهو من مواليد في 1983 كاليفورنيا، وهو ممثل صوت وكاتب سيناريو من ذوي البشرة السمراء.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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