تراند اليوم : موعد برنامج عمرو اديب اليوم

موعد برنامج عمرو اديب اليوم موعد برنامج كل يوم مع عمرو اديب الجديد على قناة on e, بعدما اعلنت القناة فى وقت سابق عن تجهيز "برنامج كل يوم" الجديد والذى يقدمة الإعلامي الشهير "عمرو اديب" قامت بنشر برومو اخير يشرح جدول مواعيد عرض برنامج كل يوم على القناة وخريطة عمل البرنامج حيث يقدم الاعلامى حلقة يوم السبت والاحد بمفردة، وتشاركة الاعلامية "رانيا بدوي" حلقتي يوم الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع، وتقدم رانيا حلقة يوم الاربعاء بشكل منفرد بنفس خريطة عمل برنامج القاهرة اليوم السابق.

سوف يقوم الإعلامي عمرو اديب بتقديم برنامج جديد تحت عنوان " كل يوم" ليعود من جديد الى الشاشة من خلال قناة "On Tv" بعد التغير الكامل فى سياسة القناة لتكون من أفضل القنوات مشاهدة فى الوقت الحالى المقرر فتحها خصيصاً إلى برنامج كل يوم عمرو اديب الذى يظهر لاول مره على قناة فضائية مفتوحة عقب أستمرار أكثر من عشرون سنة يتم إذاعته برنامجة السابق القاهرة اليوم عبر قنوات اوربت المشفرة .

مواعيد عرض برنامج كل يوم لعمر اديب

برنامج كل يوم سوف يكون هذا البرنامج متشابهة بدرجة كبيرة مع برنامج قناة أوربت المعروف باسم القاهرة اليوم وكان يشارك في التقديم للبرنامج الإعلامية الشهيرة رانيا بدوي وكانت تقدم البرنامج بمفردها في يومي الخميس والجمعه بالإضافة إلى أنه سوف تكون في فقرة مع شيخ الازهر سعد الدين الهلالي للحديث بالأمور الخاصة بالفقه كما انها سوف تكون هذه الفقرة كل اسبوع يتم تقديمها عبر القناة، كما أنه سوف يكون هناك فقرة أسبوعية آخرى يتم تقديمها يوم الأحد في كل أسبوع مع الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي حيث كانت تدعى بأسم " أسالو رجاء للحديث عن المشاكل الزوجية " .



موعد برنامج كل يوم

سوف يتم إذاعة البرنامج من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وسوف يتم إذاعة البرنامج لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، ويتم إعادة البرنامج في تمام الساعة العاشرة في صباح اليوم التالي، ويبدا برنامج كل يوم الحلقة الاولى مع عمرو اديب يوم 6 أكتوبر بضيافة رجل الاعمال حسين سالم بعد المصالحة مع الحكومة ويظهر بين اسرتة.