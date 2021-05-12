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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 :: امساكية رمضان 2018 مصر + السعودية ( إمساكية شهر رمضان 1439 )

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يحل علينا شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة العربية و الإسلامية بالخير واليُمن والبركات و نود جميعاً التعرف على مواعيد الإمساك عن الطعام وكذلك مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار و سوف توضح لكم المقالة التالية إمساكية الشهر الكريم  إمساكية رمضان 2018 للعراق الحبيب .

 

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm

 

 امساكية

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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