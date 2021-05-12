تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 :: امساكية رمضان 2018 مصر + السعودية ( إمساكية شهر رمضان 1439 )

يحل علينا شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة العربية و الإسلامية بالخير واليُمن والبركات و نود جميعاً التعرف على مواعيد الإمساك عن الطعام وكذلك مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار و سوف توضح لكم المقالة التالية إمساكية الشهر الكريم إمساكية رمضان 2018 للعراق الحبيب .
امساكية مصر:
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|04:14 am
|12:00 pm
|03:16 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|04:14 am
|12:00 pm
|03:16 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|04:14 am
|12:00 pm
|03:17 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|04:13 am
|12:00 pm
|03:17 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|04:13 am
|12:00 pm
|03:18 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|04:12 am
|12:00 pm
|03:18 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|04:12 am
|12:00 pm
|03:19 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|04:12 am
|12:00 pm
|03:19 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|04:12 am
|12:00 pm
|03:20 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|04:11 am
|12:00 pm
|03:20 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|04:11 am
|12:00 pm
|03:21 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|04:11 am
|12:00 pm
|03:21 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|04:11 am
|12:01 pm
|03:22 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:22 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:23 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:23 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:23 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:24 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:01 pm
|03:24 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:02 pm
|03:25 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:02 pm
|03:25 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:02 pm
|03:25 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:02 pm
|03:26 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:02 pm
|03:26 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:02 pm
|03:27 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:03 pm
|03:27 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:03 pm
|03:27 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|04:09 am
|12:03 pm
|03:28 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:03 pm
|03:28 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:03 pm
|03:28 pm
|06:34 pm
|08:04 pm