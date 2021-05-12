تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 :: امساكية رمضان 2018 مصر + السعودية ( إمساكية شهر رمضان 1439 )

يحل علينا شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة العربية و الإسلامية بالخير واليُمن والبركات و نود جميعاً التعرف على مواعيد الإمساك عن الطعام وكذلك مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار و سوف توضح لكم المقالة التالية إمساكية الشهر الكريم إمساكية رمضان 2018 للعراق الحبيب .

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm