تراند اليوم : موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 1439

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 1439 ،واعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى البرنامج الزمني لإطلاق الدفعة الـ 13 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "مسار وظيفتك وبعثتك"، حيث سيبدأ قبول الطلبات في 10 شوال من هذا العام 1439هـ. وشكر وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف الدكتور جاسر الحربش الوزير على موافقته، ودعمه وكالة البعثات، ومشاريعها لتطوير برنامج الابتعاث ليتواءم مع رؤية 2030.

وأوضح أن الوكالة ستعلن المتطلبات، والتخصصات المتاحة على صفحة "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي":https://ksp.moe.gov.sa.

الشروط العامة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 1439:

· أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

· أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

· ألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي، أو الخاص.

· أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.

· إنهاء تدريب سنة الامتياز، والحصول على شهادتها في التخصصات التي تتطلب ذلك.

· أن يكون العمر وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية.

· أن يكون المعدل في الوثيقة، والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية.

· ألا يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل المرحلة التي سيتقدم عليها من داخل السعودية، أو خارجها، أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على المرحلة نفسها.

· أن يكون عام التخرج وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية.

· أن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته.

· أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة للابتعاث في هذه السنة.

· أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، ولديه الوثيقة، والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما.

· أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج السعودية.

· موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها، ووجود المحرم الذي يرافقها حتى انتهاء بعثتها.

· استيفاء الشروط الخاصة للجهات المستفيدة، بما في ذلك الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلات الأكاديمية.