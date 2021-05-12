تراند اليوم : سيدة تتبرع بـ 4.58 ملايين دولار لمنظمة خيرية

تبرعت سيلفيا بلوم (96عاماً) بعد وفاتها بثروتها الكبيرة جمعتها خلال 67 عام من العمل لمنظمة خيرية، وذلك دون علم أحد.

وأوضحت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، بأن السيدة بلوم، قضت معظم حياتها بالعمل في مهنة سكرتيرة قانونية تعمل بالقرب من المحامين في نيويورك، حيث كوّنت ثروة كبيرة لم يعلم بها أحد، وتبرعت بها بعد وفاتها لمنظمة خيرية.

وذكرت الصحيففة، أن بلوم وُلدت بلوم أبوين مهاجرين من أوروبا الشرقية، وترعرعت في بروكلين خلال فترة الكساد الكبير، وذهبت إلى المدرسة الحكومية ودرست للحصول على شهادتها في الليل.

ووأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن على مدار 67 عاماً، عملت بلوم في شركة للمحاماة، وكوّنت خلال هذه الفترة ثروة طائلة.

وعندما توفيت عن عمر ناهز 96 عاماً، تبرّعت بلوم بثروة بلغت قيمتها 4.58 ملايين دولار إلى مؤسسة خدمات اجتماعية غير ربحية توزع المنح الدراسية وتساعد الأشخاص المحرومين.

وهذا يعني أنها أكبر متبرّع في تاريخ المنظمة البالغ 125 سنة. وقال المدير التنفيذي للمنظمة الخيرية التي تبرعت لها السيدة، ديفيد غارزا، إنهم إصيبوا بالدهشة من حجم هذا التبرّع.

ونقلت الصحيفة قريبتها، جين لوكشين، إن لا أحد كان يعرف أنها مليونيرة، كانت سكرتيرة تدير حياة مديريها، بما في ذلك استثماراتهم الشخصية، لذا كانت تشتري لمديرها ولنفسها من الأسهم في نفس الوقت.