تراند اليوم : ما حقيقة حذف صوت فضل شاكر في غناء تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" ؟ شاهد فيديو

القاهرة / الخليج 365

قامت شركة العدل جروب بنشر بيان رسمي، يفيد بتراجعها عن استخدام صوت فضل شاكر في غناء تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا، وذلك احتراماً لحالة الغضب التى سادت فى لبنان، بعد ساعات قليلة على إعلان محمد شاكر، نجل النجم اللبناني فضل شاكر عبر تطبيق “إنستغرام” خبر غناء والده تتر المسلسل.

وصرحت الشركة في بيانها: “احتراماً للشعب اللبناني، فإن “العدل جروب” ، تقرر طرح مقدمة مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بدون فضل شاكر، وتعلن شركة العدل جروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظراً للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته ما زالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية.”

وأضافت الشركة: “فلما علمنا أن مشكلته لم تحل وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني ونظراً لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإننا احتراماً لمشاعر الإخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر ولن يكون موجوداً على تتر مسلسل يسرا .. ونحن نكن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له، وهذا ما هو معروف عن (العدل جروب) طوال مشوارها الفني” .