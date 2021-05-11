تراند اليوم : مطر فندلار يبلغ من العمر سبعَ سنوات فقط ويعمل كمذيع

(وكالات/الخليج 365)

أوضح أنّ مطر فندلار لم يتجاوز السابعة من عمره، لكّنه يُعتبر مُراسلا صحفيّا ناجحا في شبكة الأخبار الأسترالية "7news". طُلِب منه تغطية معرض الـ Ekka، وهو معرض زراعيّ سنويّ يشترك فيه أناس ومواشي، ويُقام منذ 138 عامًا في أستراليا.

وقام الفتى الصغير بإجراء مُقابلات مع مُشتركين وضيوف في المعرض، مُعظمهم يكبرونه بسنوات عديدة، مُنفّذا ذلك بصورة جدّيّة ومهنيّة. إذ صعد على منابر الإعلام ونقلَ عنها الأخبار كأنّه مراسل صحفي مُتمرّس في المهنة. نالت مقالته، ذات الدقيقتين والنصف، شهرة كبيرة في صفحة الفيس بوك التابعة لشبكة التلفزيون الأستراليّة.

ينضمّ فندلار إلى عدد من الأطفال الذين أصبحوا مشهورين عقبَ ظهورهم في الأخبار.ونوا ريتر كان واحدا منهم.

وإذ خطفَ ريتر حديثَ السن ميكروفونا من مراسل أخبار أراد إجراء مقابلة معه في معرض محليّ، وقام عندها بسردِ قصته وتجربته. بالإضافة إلى تشديده للمُشاهدين على أنّ هذه هي المرة الأولى لظهوره في بثّ مُباشر.

حاز ريتر على ملايين المُشاهدات، واشترك أيضا، إثرَ انكشافه للمجال، بنشرات دعائيّة وبرامج تلفزيونيّة.