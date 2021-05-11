تراند اليوم : هل تتحول مَحْفَظة النقود إلى سلاح قاتل؟

(القاهرة/الخليج 365)

قام مجموعة من الباحثون من جامعة موريتوس في دراسة نشرت في المجلّة العلمية journal Advance Biomedical Research بالتحذير من مخاطر محفظات النقود الصحية، إذ تحتوي بنسبة 90% على البكتيريا، وتعتبر محفظات النساء أكثر وساخة من محفظات الرجال. فالحمامات، طاولات المطبخ، والعدادات، جميعها أماكن تتكاثر فيها البكتيريا.

ولقد أجرى الباحثون دراستهم على 145 محفظة تنتمي لـ 80 امرأة و65 رجلاً، وقد أظهرت النتائج أنّ 95.2% من المحفظات تحتوي على البكتيريا.

وقد أظهرت الدراسة أنّ الأسوأ كان يظهر على محفظات النساء، إذ تبيّن أنّ 2.1% من النساء أكّدوا تنظيف محفظاتهنّ، على الأقلّ مرّة بالشهر، في حين 81.5% منهنّ لا ينظفنها أبداً، هذا مع الإشارة إلى أنّ محفظات الرجال أيضاً تنقل الأمراض.

وينوّه أخيراً الباحثون إلى أنّ المحفظات المصنوعة من الجلد الأصلي لا تحتوي على البكتيريا كتلك المصنوعة من المواد الاصطناعية لأنّ البكتيريا لا تستطيع العيش والالتصاق في الجلد.