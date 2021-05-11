تراند اليوم : فلكياً .. 23 أيلول سبتمبر القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله / مشرق نيوز

أكد موقع مختص بالفلك، اليوم السبت، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الاثنين الموافق 14/أيلول المقبل سيكون غرة شهر ذي الحجة للعام 1436 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 22 أيلول، ويوم الأربعاء 23 أيلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال موقع "فلك فلسطين"، إن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذي الحجة 1436 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد 13 أيلول في تمام الساعة 09:41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري.

وأضاف، "في هذا اليوم تغرب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 06:48 دقيقة مساءً، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 06:53 مساءً، ويكون عمره لحظة الغروب 8 ساعات و3 دقائق ومكثه 5 دقائق".

ووفقًا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية، ستكون رؤية الهلال غير ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية سواء بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب، بينما ستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات أو بالعين المجردة من أمريكا الجنوبية ووسط وجنوب المحيط الهادي.

وتابع الموقع، "بناء على ذلك وبما أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس من كافة الدول العربية والإسلامية فإنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية شهر ذي الحجة يوم الاثنين 14 أيلول الجاري".