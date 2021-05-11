تراند اليوم : عبير صبري تنفي ما تقوله بعض الصحف حول لجوئها للدجالين

(القاهرة/الخليج 365)

أكدت الفنانة المصرية، عبير صبري، عن استيائها من التقارير الصحفية التي تحدثت عن لجوئها لأحد الدجالين، من أجل الزواج والإنجاب.

وقالت النجمة الشابة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كاتب هذا الخبر كذاب، يا كاذب يا مفبرك، أنا ما أعرفش الشيخ بتاعكم ده ولا عمري رحت لشيخ، وإذا كان الشيخ بيروحولوا عشان يخلفوا أنا مش متجوزة، وإذا بيروحو لأي سبب آخر، فأنا أؤمن بالله، وأعلم أن أمري كله بيد الله، لا بيد الشيخ بتاعكم”.

وكانت عبير صبري قد كشفت عن موعد اعتزالها للفن، وحددته في عام 2025، قائلة:” سأعتزال الفن بعد 10 سنوات، وأعمل ملجأ أيتام، وأربي الأطفال”.

وأضافت، أنه من الصعب اتخاذها قرار الزواج في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها لن ترضى بأي شخص، إلا إذا توافرت فيه كافة الشروط التي تتماشى مع رغبتها.