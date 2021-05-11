تراند اليوم : مهندس بأبو ظبي يبتلع عملات حديدية مزيفة أثناء القبض عليه

أبو ظبي- الخليج 365:

ابتلع مهندس إلكترونيات عملات ورقية؛ لدفع شبهة حملها وتزييفها، وذلك بعد أن التهم بضائع تموينية، خلال تسـوّقـه في أحد المتاجر المخصصة لبيع المواد التموينية؛ داخل مركز تجاري بمدينة أبوظبي.

وأفاد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً، يفيد بضبط أحد المتسوقين بعد رصده وتتبعه عبر كاميرات المراقبة الداخلية داخل المتجر، لعدم دفع قيمة مأكولاته وسرقته سجائر، والاشتباه في حمله أموالا مزيّفة، فانتقلت إحدى الدوريات الشرطية إلى موقع الحادثة، وأحالت القضية إلى “إدارة التحريات” التي تـولـت متابعة التحقيق.

وأوضح أنه اتضح من سير التحقيقات، أن المشتبه، يدعى (“م. ع. ع” 36 سنة) وهو مهندس عربي، هارب من كفيله وعليه تعميم هروب، وقد تم إيقافه من قبل أفراد الأمن الخاص التابعين للمركز بعد خروجه من المتجر دون دفع قيمة ما أكله وشربه من”مناقيش وحلويات وعصائر”، والذي بلغ 164 درهماً، و80 فلساً، إضافة إلى سرقة 3 علب من السجائر بعد أن خبأها في جيبه، ظناً منه أن لا أحد يراقبه.

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إلى أن المشتبه دخل المتجر التمويني، وأخذ عربة بضائع للتظاهر بأنه متسـوّق، واضعاً بعضاً من المأكولات الخفيفة والمشروبات، إضافة إلى “كرتونة” علب السجائر داخل العربة، ثم راح يجول ويبتلع شيئاً فشيئاً محتويات العربة، وما تحتويه من أطعمة وعصائر، كما قام بتخبئة 3 علب سجائر في جيبه، فقام عناصر من أمن المركز التجاري بإيقافه بعد مغادرته المتجر دون دفع الحساب، متجهاً إلى الخارج.

وتابع العقيد بورشيد: حاول المشتبه دفع شبهة حمله بعضاً من العملات الورقية الإماراتية المزيّفة فئة 100 درهم بابتلاعها علناً بسرعة قبل منعه، وذلك بعد أن اصطحبه عناصر أمن المركز التجاري إلى الغرفة التابعة للأمن لإبلاغ غرفة عمليات الشرطة عن الواقعة، مشيراً إلى تحريز عددٍ من العملات الورقية (مُتـلفـة) بعد أن مضغها المتهم، في محاولات أخرى لبلعها، ولم يستطع فبصقها على الأرض.

وأضاف أن التحقيقات الأولية، واستناداً إلى عناصر الأمن وكاميرات المراقبة، أظهرت أن “المهندس متورط في شبهة السرقة، وحمل عملات ورقية مزيّفة فئة 100 درهم بقصد بيعها وترويجها، حيث وُجد بعض منها داخل حذائه وفي منزله بعد تفتيشهما، كما تبين من التدقيق الجنائي على المشتبه أنه يعمل مهندساً إلكترونياً؛ إلاّ أنه هارب من كفيله، وعليه تعميم صادر بحقه من الجهات المختصة.

وحول قيام المشتبه بأكل وبلع عدد من العملات الورقية المزيّفة فئة 100 درهم التي كانت بحوزته، نقل مدير “تحريات” شرطة أبوظبي إفادة المشتبه بمعرفته أنه تورّط في قضية السرقة، خاصة أنه ضُبط ولم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية أو نقوداً صحيحة، فقرر إتلاف جميع العملات المزيّفة التي بحوزته بأكلها وتمزيقها وبلعها، خوفاً من افتضاح أمره وتفتيشه وتورطه في قضية أخرى.

وأرشد المشتبه به إلى شريك له متورّط في واقعة التزييف، يدعى “ف. ن 22 سنة”، تم ضبطه لاحقاً، معترفاً بأنهما يقومان بتزييف العملة الورقية، وذلك بقصد بيعها (ألف درهم مزيفة مقابل 250 درهماً صحيحة)، مستخدمين أوراقاً عادية وماسحاً ضوئياً “سكنر”، كما يقومان بترويجها مستهدفين العمالة الآسيوية القادمة إلى البلاد حديثاً لعدم قدرتهم على تمييز العملة الإماراتية.