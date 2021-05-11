تراند اليوم : سمية الخشاب في جولة بأبوظبي لتصوير حلقتيّن لبرنامجها التلفزيوني الجديد

سمية الخشاب في جولة بأبوظبي لتصوير حلقتيّن لبرنامجها التلفزيوني الجديد

أبوظبي/محمد جمال المجايدة /

زارت النجمة المصرية سمية الخشاب أبوظبي لتصوير حلقتيّن لبرنامجها التلفزيوني الجديد "سمية والستات" الذي ستقدم من خلاله أبرز الوجهات السياحية، والمقرر بثه على قناة "القاهرة والناس" الفضائية.

وأوضحت سمية الخشاب، التي شاركت من قبل في مهرجان أبوظبي السينمائي 2012، أن زيارتها للإمارة تكتسب مذاقاً مختلفاً، حيث اكتشفت أوجه جديدة للإمارة لم ترها من قبل.

وقالت: "أشعر أنني أشاهد أبوظبي بعين مختلفة، رغم زيارتي السابقة لها لحضور "مهرجان أبوظبي السينمائي". استمتعت بمعالم سياحية وأنشطة ترفيهية عديدة، وأتطلع إلى تمضية وقت أطول للتعرف على هذه الإمارة الرائعة".

وتغطي حلقتا أبوظبي زيارة نجمة السينما والتلفزيون لقصر الإمارات وأبراج الإتحاد وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا في ليوا، وحلبة مرسى ياس وجامع الشيخ زايد الكبير، وفندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

وأضافت سمية الخشاب: "حظيت زيارتنا بدعم كبير من الجهات المعنية سواء في استخراج التصاريح أو اختيار أماكن التصوير، وهو ما منحنا فرصة الحصول على لقطات مدهشة أتوقع أن تصبح أفضل حلقات برنامجنا".

وخلال جولتها السياحية في الإمارة والتي نظمتها "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة"، اختبرت سمية تجربة قيادة سيارة سباق على مضمار حلبة مرسى ياس، التي تحتضن سنوياً "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي"، وعلقت: "تشكل حلبة مرسى ياس تحدياً صعباً يتطلب شجاعة ومهارة، ورغبت في خوض هذه التجربة لأنني أحب قيادة السيارات، ولقد أعجبتني هذه المغامرة المثيرة".

واغتنمت سمية الخشاب الفرصة لتذوق عدداً من الأطباق الإماراتية، ومنها "جشيد" سمك القرش بضيافة الشيف علي سالم البدواوي، الطاهي التنفيذي في "قصر الإمارات".

وقالت الممثلة الحاصلة على جوائز عديدة: "نلتقي خبراء الطهي المحلي في البلدان التي نزورها لإعداد طبق تقليدي، والشيف علي من أكثر الطهاة التي قابلناهم مهارة وكرماً، أمضينا وقتاً ممتعاً في الطهي سوياً".

واختتمت: "الفنادق والمعالم السياحية في أبوظبي رائعة، وتعكس حجم التخطيط والاستثمار والجهد المبذول لضمان راحة واستمتاع المقيمين والزوار".

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