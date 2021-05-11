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تراند اليوم : البطاطا الحلوة تزيد جمال الوجه وتحارب الشيخوخة

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غزة/الخليج 365 /وكالات

تعتبر البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة لصحة المرأة وجمالها ، حيث تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من المواد المغذية ،وكمية معتدلة من السعرات الحرارية ، وهي خالية من الدهون .
ومن المعروف أيضا أن البطاطا الحلوة تحمي من أمراض القلب والتهابات الجسم بفضل احتوائها على مادة البيتكاروتين المضادة للأكسدة ، وانعدام المواد الدهنية فيها ، ومن فوائدها أيضا أنها تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم ، وتخفف من ارتفاع ضغط الدم ، كما أنها تحمي الجسم من مختلف أمراض السرطان .
وعلى عكس ما هو معروف ، تعتبر البطاطا الحلوة غير ضارة لمرضى السكري ، لاحتوائها على سكر الأنولين ، أما فيتاميناتها ومعادنها التي تسرع من إنتاج مادة الكولاجين ؛ فتعمل على محاربة علامات الشيخوخة بطريقة فعالة ، مما يساهم في زيادة اشراق الوجه .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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