تراند اليوم : البطاطا الحلوة تزيد جمال الوجه وتحارب الشيخوخة

غزة/الخليج 365 /وكالات

تعتبر البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة لصحة المرأة وجمالها ، حيث تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من المواد المغذية ،وكمية معتدلة من السعرات الحرارية ، وهي خالية من الدهون .

ومن المعروف أيضا أن البطاطا الحلوة تحمي من أمراض القلب والتهابات الجسم بفضل احتوائها على مادة البيتكاروتين المضادة للأكسدة ، وانعدام المواد الدهنية فيها ، ومن فوائدها أيضا أنها تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم ، وتخفف من ارتفاع ضغط الدم ، كما أنها تحمي الجسم من مختلف أمراض السرطان .

وعلى عكس ما هو معروف ، تعتبر البطاطا الحلوة غير ضارة لمرضى السكري ، لاحتوائها على سكر الأنولين ، أما فيتاميناتها ومعادنها التي تسرع من إنتاج مادة الكولاجين ؛ فتعمل على محاربة علامات الشيخوخة بطريقة فعالة ، مما يساهم في زيادة اشراق الوجه .