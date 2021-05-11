تراند اليوم : مشروع إماراتي لمستحضرات تجميل حلال

مشروع إماراتي لمستحضرات تجميل حلال

ابو ظبي / الخليج 365

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من إعداد أول مشروع إقليمي يحدد شروط "مستحضرات التجميل الحلال" وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الاثنين، عن وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة الهيئة راشد أحمد بن فهد، قوله إن أهمية المشروع تكمن في أنه الأول من نوعه لمستحضرات التجميل الحلال تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة.

وأضاف أن فريق عمل من الخبراء والمختصين أجرى دراسات ومقارنات لأفضل الممارسات في مجال صناعة مستحضرات التجميل ومواد العناية الحلال، واطلع على أفضل المواصفات القياسية الدولية في هذا المجال.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال من 17 حتى 19 مارس الجاري في دبي، لمناقشة ملاحظات الدول على مشروع "مستحضرات التجميل الحلال" المقدم من الإمارات، لاعتمادها إقليميا.

وتولت الإمارات رئاسة الأمانة الفنية للجنة الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال بعد فوزها بأعلى نسبة تصويت من الدول الأعضاء في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمعايير في مايو الماضي بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد بن فهد أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتعزيز روح التكامل بين كافة الدول الإسلامية ودولة الامارات.

وتعكف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على استكمال العمل في التوسع في هذا المشروع لإعداد منظومة متكاملة تشمل توافر كافة المواصفات القياسية الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال، وضمان سلامتها ومطابقتها لمبادئ الشريعة الاسلامية، ووضع الاشتراطات الخاصة بالتطبيق الأمثل لهذه لمنظومة بين أعضاء المنظمة في عملية تصدير واستيراد المستحضرات.