تراند اليوم : بالفيديو| طفله تحتضر ردد اصوات الملائكة "ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"

باريس / الخليج 365 / وكالات

تناقلت وسائل الاعلام في العالم معجزة حدثت لفتاة في فرنسا قبل و فاتها ببضع دقائق حيث سمعت اصوات ملائكة تنادي وهي تحتضر ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم قرات سورة الناس عده مرات .

وتظهر الطفله المصابه بالسرطان والتي تبدو في الرابعه من عمرها وهي تبكي وتردد الله الله بصوت مؤثر وحزين وكانها تعاني من سكرات الموت ...... كلمات تهز الجبال تتطلب منا الوقوفعلى حقيقة الموت فإنه آت لا محالة وإنكم ملاقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم .....أسرعوا إلى عمل الخير قبل فوات الاوان وسارعوا إلى جنّة عرضها السماوات والأرض