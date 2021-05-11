تراند اليوم : داني قطار يفوز بجائزة الشيف التنفيذي لمهرجان فنون الطهي ابوظبي

داني قطار يفوز بجائزة الشيف التنفيذي لمهرجان فنون الطهي ابوظبي

ابوظبي /الخليج 365

فاز الشيف داني قطار يفوز بجائزة الشيف التنفيذي لعام 2013 لمهرجان فنون الطهى – ابوظبي لتميزه في وضع معايير مرتفعة في فنون الطهي وتقديم تجارب مميزة كما انه يعتبر مصدر الهام لفريقه.

وقامت نورة الظاهري رئيسة المهرجان بتسليم الجائزة للشيف قطار خلال حفل كبير اقامته هيئة ابوظبي للسياحة في فندق سانت ريجيس السعديات .

وتعتبر هذه الجائزة واحدة من اهم جوائز المهرجان الذي لفت انظار العالم الي ابوظبي طيلة الاسابيع الثلاثة الماضية .

ويعمل داني قطار كرئيس تنفيذي للطهاة في فندق انتركونتيننتال ابوظبي ويشرف علي العمل في 7 مطاعم تقدم ماكولات من انحاء العالم وتتضمن الماكولات البلجيكية والبرازيلية والتايلندية واليابانية والايطالية. هذا بالاضافة الى خدمات الحفلات والزفاف والمهرجانات وخدمات الطعام خارج الفندق لحاولي 2000 ضيف.

و قال ديتر فرانكي المدير العام لفندق انتركونتيننتال ابوظبي : استحق داني هذه الجائزة بجدارة ويسعدنى القول انه قد حصل عليها لتميزه في الاداء ومهنيته العالية وابداعاته المستمرة في فنون الطهي.

انضم الشيف داني لفريق انتركونتننتال ابوظبي في عام 2012 واحضر معه خبرة عريقة في مجال الطهي .

و لديه مايزيد على 16 عام من الخبرة في قطاع الضيافة حيث عمل في العديد من الفنادق في مختلف دول العالم قبل وصوله الى الامارات العربية المتحدة.

وعمل في الكويت ثم انتقل الى مزار انتركونتيننتال في لبنان وحصل على لقب الشيف التنفيذي للعام في مسابقة هريكا للطبخ لعام 2008 وفي العام التالي انضم لفريق فندق كراون بلازا وسايبريدج سويتس في جزيرة ياس في ابوظبي ليساهم في افتتاح هذا الفندق وبعدها انتقل الى انتركونتننتال ابوظبي .

- انتهي -