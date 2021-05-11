تراند اليوم : طبيب فلسطيني ينجح في استخدام الليزر لاستئصال جهاز منظم لضربات القلب بدون جراحة بالمانيا

طبيب فلسطيني ينجح في استخدام الليزر لاستئصال

جهاز منظم لضربات القلب بدون جراحة بالمانيا

ابو ظبي / الخليج 365/ جمال المجايدة

تمكن جراح القلب الالماني من اصل فلسطيني الدكتور حمدي فاروق الفرا من إستئصال جهاز منظم لضربات القلب بدون إجراء عملية القلب المفتوح و فتح الصدر باستخدام تقنية الليزر .

وقال الفرا في اتصال هاتفي من المستشفى الجامعي في ماربورج بألمانيا انه نجح مع فريق من الاطباء لأول مره في إستئصال جهاز تنظيم ضربات القلب باستخدام الليزر.

واشار الي تعرض مريض في السبعين من العمر لإلتهاب جرثومي في عضلة القلب بعد عدة سنوات من تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب و أصبح من الضروري إستئصال الجهاز المرتبط بعضلة القلب لإنقاذ حياة المريض .

واضاف قائلا : ولأن المريض كان في حالة صحية سيئة للغاية ولايتحمل إجراء عملية قلب مفتوح و التي تستعمل في مثل هذه الحالات كان من الضروري اللجوء لطريقة مبتكرة و أقل خطورة بحيث يتم إنقاذ حياة المريض و تخليصه من الجهاز المعطوب.

واشار الدكتور حمدي الفرا الي تمكن فريق الجراحين في المستشفى الجامعي في مدينة ماربورج الألمانية بقيادته من إستخدام الليزر لأول مرة و عن طريق شق جراحي صغيرلفصل الجهاز المنظم عن القلب بشكل كامل .

واوضح ان العمل الجراحي إستغرق ساعة واحدة و تمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد فترة بسيطة في حالة صحية جيدة و بدون اية عوارض او مضاعفات جانبية .

وقال ان هذا الإجراء بحاجة لمركز جراحي جامعي متخصص و تعاون وثيق بين الجراح و فريق العمل بحيث يكون الجميع مستعد لأسوأ الاحتمالات .

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