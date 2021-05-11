تراند اليوم : معلومات قد ترعبك

معلومات قد ترعبك



غزة / االمشرق نيوز

عند خلط الزنجبيل مع القرفه ينتج محلول الغلوكيزرينين *مادة سامة تؤدي الى الوفاة*

ضغط العين المقفلة باصبعك لأكثر من خمسة عشر ثانية كفيل بجعلك أعمى !

معلومة قد ترعبك

آخر حاسة تتوقف عندك هي حاسة السمع .. يعني تقدر تسمع اهلك يبكون عليك و الناس يعزون فيك ولا تقدر تسوي شيء !!

إذا أشرقت الشمس من مغربها يهرع الناس لفتح المصاحف فلا يجدون غير البياض داوموا على القراءة حيث ﻻندم حينها

قبل أكثر من 1400 سنة نزلت

( إقتربت الساعة ) رُحماگ يا الله.





تركيز نظرك على بؤبؤ عينك في آخر الليل كفيل بأن ترى قرينك بدل ملامح وجهك ( اغلب من فعلها أصيب بالمرض النفسي والجنون )



يمكن لفك الانسان قضم اصبع يده بنفس صعوبة قضمه ل الجزرة , ولكن الدماغ يصعب هذا الامر على الانسان لانه خطأ !



السباحة بِالماء الساخن في الشتاء يعرض الانسان للجلطات القلبية

قال عمرو بن العاص : لو يعلم احدكم حقيقة ( جهنّم ) لصرخ منها حتى ينقطع صوته ولصلى حتى ينكسر صلبه

قبل أن يموت الإنسان المسلم يرى أشياء لا يمكن للإنسان العادي رؤيتها مثلا :

يرى ملائكة يبشرونه بالخير وأنه سيموت، ويلقى الله تعالى على حسن خاتمة.

يقول الله تعالى في سورة ق



{{فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد}

وجاء العلم ليثبت أن الإنسان يوضع على عينيه حاجز حيث يرى بمدى محدد ووظيفة هذا الحاجز أنه يمنعنا من أن نرى الجن والملائكة وعندما تأتي ساعة الاحتضار يتم رفع هذا الحاجب ويرى الإنسان الملائكة وبعد ذلك يصبح عنده تشويش في الدماغ مما رآه حيث لا يمكن أن يتحدث عما يراه وتتبلد الأطراف ويحدث هبوط في القلب ويتم نزع الروح من القدم حتى لايهرب الانسان من ألم خروجها يقول الله تعالى{والتفت الساق بالساق}





ملك الموووووت ينظر اليك باليوم 360 نظرة وينتظر امر من اللَّـَـَـَـْـْہ ليقبض روحك فلا تجعله ينظر اليك وانت على معصية فتقبض روحك فكيف تقابل ربك في هذا الوقت