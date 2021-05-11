منوعات

تراند اليوم : دار الصياد اللبنانية تتعاون مع شركة ايريس ميديا للاعلام بابوظبي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي / الخليج 365

التقي  بسام سعيد فريحة الرئيس والمدير التنفيذي لـ"دار الصياد" اللبنانية , مع الاعلامي الدكتور جمال المجايدة والاعلامية حنين الداود مديرة شركة ايريس ميديا للاعلام بابوظبي - مديرة موقع هوتيل اند ريست دوت كوم الاخباري المتخصص في قطاع السياحة والضيافة.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين دار الصياد التي تعتبر من اعرق المجموعات الاعلامية في لبنان والعالم العربي وشركة آيريس ميديا للاعلام بابوظبي .

وابدي فريحة الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 1960استعداد دار الصياد بكافة مطبوعاتها , وابرزها جريدة الانوار اليومية ومجلة الصياد الاسبوعية والاداري والشبكة والدفاع العربي , وغيرها للتعاون مع آيريس ميديا التي تنشيط  في المجال الاعلامي والنشر لدي العديد من الشركات والمؤسسات الاماراتية  الحكومة والخاصة .

-       انتهي

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا