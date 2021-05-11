تراند اليوم : دار الصياد اللبنانية تتعاون مع شركة ايريس ميديا للاعلام بابوظبي

ابوظبي / الخليج 365

التقي بسام سعيد فريحة الرئيس والمدير التنفيذي لـ"دار الصياد" اللبنانية , مع الاعلامي الدكتور جمال المجايدة والاعلامية حنين الداود مديرة شركة ايريس ميديا للاعلام بابوظبي - مديرة موقع هوتيل اند ريست دوت كوم الاخباري المتخصص في قطاع السياحة والضيافة.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين دار الصياد التي تعتبر من اعرق المجموعات الاعلامية في لبنان والعالم العربي وشركة آيريس ميديا للاعلام بابوظبي .

وابدي فريحة الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 1960استعداد دار الصياد بكافة مطبوعاتها , وابرزها جريدة الانوار اليومية ومجلة الصياد الاسبوعية والاداري والشبكة والدفاع العربي , وغيرها للتعاون مع آيريس ميديا التي تنشيط في المجال الاعلامي والنشر لدي العديد من الشركات والمؤسسات الاماراتية الحكومة والخاصة .

- انتهي