تراند اليوم : الداعية صلاح سلطان: أنتم جيل النصر وعلى أيديكم سيكتب التحرير

خلال خطاب أمام أكثر من 1200 طالب بمدرسة الكرمل

الداعية صلاح سلطان: أنتم جيل النصر وعلى أيديكم سيكتب التحرير

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي:

قال الدكتور صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إن الأمة العربية والإسلامية تشعر بالعزة والفخار لما تصنعه المقاومة من تضحية وفداء في قطاع غزة، وما تسطره من انتصار يعيد للأمة كرامتها ووجودها.





جاء ذلك خلال الكلمة الخطابية، التي ألقاها أمس السبت أمام جمع الطلاب الذي يزيد عددهم عن 1200 طالب بمدرسة الكرمل الثانوية بغزة، بحضور إدارة المدرسة والهيئة التدريسية، حيث أجرى جولة بالمدرسة برفقة وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية جمال عبد الستار.

وذكر سلطان الذي يزور قطاع غزة بكلمة حماسية إننا نعتز بإخواننا الفلسطينيين، وخاصة أهالي غزة الذين قدموا أروع التضحيات والانتصارات في وجه أعداء الأمة، وكانوا مثالاً يحتذى لكل إخوانهم العرب والمسلمين لنقل هذه التجربة الجهادية التي سطرتها الشباب الأيدي المتوضئة بأرواحها ودمائها الزكية.





وخاطب الطلاب المحتشدين: أنت فخر الأمة وعزتها أحفاد القادة العظام، جئنا لنتعلم من بطولاتكم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الاختيار العظيم فوق أرض الرباط، فأنتم جيل النصر وعلى أيديكم سيكتب التحرير.

وتفاعل د. سلطان مع الطلاب المحتشدين، وأخذ يردد معهم الشعارات، من بينها على القدس رايحين شهداء بالملايين، ورفعوا أصابع السبابة وبايعوا على الجهاد والتضحية.