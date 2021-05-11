تراند اليوم : "كلام نواعم" على MBC1 يُغطّي القضايا المتنوّعة من داخل فلسطين

"كلام نواعم" على MBC1 يُغطّي القضايا المتنوّعة من داخل فلسطين

دبي / الخليج 365/ محمد جمال المجايدة /

يُخصص برنامج "كلام نواعم" على MBC1 فقرة خاصة، على مدى 5 حلقات متتالية، ينتقل خلالها إلى داخل فلسطين المحتلة، ضمن تغطية خاصة تفتح خلالها "النواعم" مجموعة من الملفات الاجتماعية والانسانية، بالإضافة إلى شؤون المرأة الفلسطينية وشجونها.

وبعيداً عن القضايا السياسة والأمنية، تزور أسرة البرنامج عدداً من المدن الفلسطينية منها: رام الله، وحيفا، وعكا، ويافا، والناصرة، بالإضافة إلى مدينة القدس، لتتواصل مع الشارع الفلسطيني وتتطرّق إلى أفراحه وأتراحه، وتسلط الضوء على الحياة اليومية للمواطنين وهمومهم.

وفي القدس، تزور أسرة برنامج "كلام نواعم" الحارات العتيقة، وتطّلع على تاريخ المدينة الخالدة ومعالمها، ناقلةً الواقع المعيشي لشعبٍ متمسّك بهويته العربية، رغم تهديدات إزالة المنازل الفلسطينية القديمة. كما تتجوّل كاميرا "النواعم" في الأسواق التاريخية مُلتقيةً الباعة وأصحاب المحال في رصدٍ لطبيعة الحركة اليومية والتجارية... ثم، تقوم بزيارة حرم المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، مُسلطةً الضوء على مسألة حوار الحضارات والأديان.

بموازاة ذلك، تتواصل فقرات "كلام نواعم" الأُخرى من داخل الاستوديو، متطرّقةً إلى العديد من المواضيع الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي، مثل الكذب ما بين الزوجيْن، ودخول المرأة السعودية المعترك السياسي، ورمي الطعام في النفايات، والبحث عن شاب مغربي مفقود، وغيرها.. إلى جانب استضافة أبرز وجوه المجتمع وعالم الفن.