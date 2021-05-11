تراند اليوم : دانات منتجع العين : اطلالة علي التاريخ وسط واحات النخيل والمروج الخضراء

هيئة ابوظبي للسياحة منحته تصنيف الخمس نجوم

دانات منتجع العين : اطلالة علي التاريخ وسط واحات النخيل والمروج الخضراء

العين – محمد جمال المجايدة

يستعد دانات منتجع العين لاستقبال ضيوفه وزواره من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها بحلته الجديدة , حيث تم تحديث كافة اجنحته وغرفه والفيلات المحيطة به لاضفاء رونق علي هذا المنتجع الفاخر وسط واحات النخيل الخضراء في قلب مدينة العين .

وتم تصنيف دانات منتجع العين من فئة الخمس نجوم , بعد اكتمال عملية التحديث الشاملة في المنتجع وذلك بقرار هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة .

يجسد دانات منتجع العين النهضة السياحية والعمرانية التي تشهدها المنطقة الشرقية لامارة ابوظبي.

ويحظي المنتجع الذي يضم 216 جناحا وغرفة و22 فيلا فاخرة تطل علي حدائق ومسابح فاخرة باعجاب الزائر لما يتمتع به من موقع فريد وسط الواحات الخضراء الساحرة واطلالته علي مشاهد طبيعية في مدينة العين التاريخية وملامح الثراث المحيطة به مثل القلاع والحصون وواحات النخيل .

ويمضي الزائر وقتا طويلا للتأمل في دانات منتجع العين الذي اعيد تحديثه بالكامل وفقا للطراز المعماري الذي يعكس روح التراث الاماراتي الاصيل .

كافة اجنحة وغرف وفيلات دانات منتجع العين تمت اعادة تصميمها باستخدام الوان تعكس اصالة التراث المعماري المحلي والحفاظ على الهوية التراثية لأبوظبي وهو مزود بكافة وسائل الترفيه والخدمات المتطورة لنزلائه من داخل الدولة وخارجها .

ويلبي دانات منتجع العين طموحات الباحثين عن سياحة الصحراء الراقية والسياحة البيئية وسط الواحات الجميلة التي تتميز بالهدوء والطبيعة الفريدة .

ويتناغم التصميم المعماري الجديد لدانات منتجع العين وسط الواحات ’ مع أحدث الخدمات التقنية التي يوفرها الفندق في جميع الغرف والأجنحة مثل شاشات البلازما المسطحة والانترنت اللاسلكي.

ويشاهد الزائر الي البهو الرائع في دانات منتجع العين اقواس وثريات ولوحات تنسجم في وحدة لونية في حين تضيف المشربيات التراثية معني للجمال في داخل الفندق , كما تضفي الثريات النحاسية ذات الأشكال التقليدية الداكنة ، جمالا علي المكان لتتحول إلى نجوم متلألئة فيزداد المكان دفئا وقربا إلى الطبيعة ويبعث الراحة لدي الزائر .

وكل تفاصيل التصاميم الفنية في البهو تحمل اجمل عنوان للتراث والأصالة، ومفردات تعبر عن تراث المنطقة وثقافتها كما ازدانت الجدران بلوحات تعكس الوان الصحراء بتلالها وجمالها وسحر طبيعتها.

قاعة الاحتفالات

اكثر ما يميز دانات منتجع العين هو قاعة الاحتفالات التي تم تحديثها بالكامل لاستقبال المؤتمرات والمناسبات وحفلات الزفاف من مدينة العين ومدن دولة الامارات .

تتميز القاعة الجديدة التي تستوعب حوالي 600 شخص بعدم وجود أعمدة داخلية، وخاصية إنعزال الصوت، وتوفر أيضا مصعد خاص من الغرف إلى القاعة مباشرةً والتي غالبا ما تستخدم في مناسبات حفلات الزفاف.

وأعرب السيد أحمد المرجوشي المدير العام لدانات منتجع العين عن سعادته بهذا التحديث الشامل في المنتجع ، و قال " نحن نؤكد على دعمنا الدائم للضيافة في دولة الإمارات وقد بدأنا العمل على تحديث الفندق بالكامل ، من اجل راحة ورفاهية ضيوفنا " .

وقال المرجوشي "إنني واثق من استمرار النمو السياحي في مدينة العين ونتوقع اشغالا كبيرا في الموسم الحالي ".

واضاف " أن لمدينة العين مستقبل باهر في عالم السياحة بفضل اقامة مشاريع مهمة فيها مثل إفتتاح المعرض الجديد ، ومهرجان الاستعراضات الجوية ، ومنتجع حديقة الحيوانات و مدينة الهيلي و استضافة العديد من الاحداث و الفاعليات الرياضيه العالمية و الخليجية حيث سوف تستقبل هذا العام بطوله العالم للرمايه و كأس العالم للشباب ".

واشار" الي انه تم ادراج مدينة العين من قبل اليونسكو علي قائمة التراث العالمي فان المدينة سوف تكرس حضورها القوي كوجهة سياحية ومدينة أثرية لها تاريخ تجتذب الزوار من داخل الامارات وخارجها الامر الذي سيؤدي الى إرتفاع حركة السياحة الى المدينة.

ارقي معايير الضيافة :

وذكر المدير العام انه تم تحديث دانات منتجع العين بالكامل وفقا ارقي معايير الضيافة الفندقية .

ويضم المنتجع 216 غرفة وجناحا فاخرا اضافة الي 22 شاليها لاقامة العائلات ويشتمل علي مطاعم فاخرة مثل ارابيسك،لوتشي ، تانجور ، الووك ، و" الهورس اند جوكي " الانجليزي .

ويعتبر مطعم ارابيسك عالمي الطابع اذ يقدم لضيوف الفندق الماكولات الشرقية والغربية ، كما ان لوتشي يعتبر من افضل المطاعم الايطالية في مدينة العين وتتميز اجوائه بالرومانسية اذ يصحب الضيوف فرقة موسيقية في الامسيات التي تمتد الي منتصف الليل .

ويقدم مطعم الووك الماكولات الاسيوية من تايلاند وماليزيا وسنغافورة واليابان والمستمدة من الاسماك والخضار الطازجة ذات المذاق الاسيوي الخاص والتي تقدم علي شرفات المطعم الزجاجية المطلة علي المسبح والحديقة الغناء وسط المنتجع .

كما يقدم مطعم تانجور الهندي الوجبات الهندية والاسيوية وينقل زواره إلى شبه القارة الهندية نظرا لاجواء المطعم الداخلية واللوحات المعلقة علي الجدران والوجبات التي يقدمها تانجور لضيوفه الباحثين عن الذوق الهندي بوجه خاص .

ويقدم المنتجع خدمة الغرف لمدة 24 ساعة لضيوفه كما ان النادي الصحي مفتوح من الصباح حتي المساء لممارسة الرياضة والاسترخاء في اجواء هادئة واطلالة على المسابح والحدائق المحيطة بالمنتجع.

و هناك ايضآ المشفي الصحي (سبا) و يتميز بالمدلكات التايلانديات المهره في اجواء هادئة .

ويعد دانات منتجع العين الوحيد في مدينة العين الذي يضم ثلاثة مسابح الاول اولمبي للرياضات والمسابقات المحلية والعالمية والثاني للعائلات والثالث للاطفال وكلها محاطة بحدائق وارفة الظلال واشجار النخيل ذات الطبيعة الجميلة والتي تعكس الارث التاريخي والثقافي لمدينة العين .

ويشتمل المنتجع ايضا ملاعب لكرة القدم والتنس والاسكواش لتوفير الفرصة امام النزلاء والضيوف في ممارسة الرياضة المفضلة لكل منهم .

ويقدم المنتجع امسيات تراثية وفنية بالوان من التراث الشرقي والاسيوي والفن الغربي ايضا لاضفاء اجواء من البهجة لراحة النزلاء من مختلف الجنسيات .

الواحات والافلاج التاريخية :

يقع المنتجع في قلب مدينة العين التي تعرف بأنها واحدة من أجمل المناطق خضرة وصفاء في منطقة الخليج العربي، تمتاز بالهدوء ونقاء الجو . ونظرا لقربه من واحات النخيل ومراكز التسوق التجارية في المدينة اصبح المكان المفضل لدي الزوار من مواطني دولة الامارات والمقيمين والوفود السياحية الاجنبية .

يقول السيد احمد المرجوشي مدير عام دانات منتجع العين ان المنتجع يتيح الفرصة للزوار والضيوف للاستمتاع باجواء مدينة العين التي تتميز بمقومات سياحية مثل صالة التزلج وحديقة الحيوان وجبل حفيت، والفنادق والاستراحات وسوق الجمال التاريخي والأسواق القديمة والقلاع والحصون التاريخية، والمباني القديمة التي تؤرخ للمدينة وعين الفايضة ومبزرة الخضراء التي تتميز بوجود ينابيع المياه الكبريتية ومسطحات خضراء ممتدة·

ويوفر المنتجع لزواره فرصة للتعرف على الواحات والافلاج التاريخية حيث تتشكل مدينة العين من سبع واحات نخيل استقر حولها الإنسان منذ القدم .

وتشتهر مدينة العين بمواقعها السياحية وخاصة القلاع والحصون والمتاحف ، وتعرف بمساحاتها الخضراء يطلق عليها اسم 'المدينة الحديقة' أو 'حديقة الخليج الخضراء' حيث تضم أكثر من 70 حديقة مزدانة بالاشجار والازهار .

العين موطن التاريخ :

الزائر الي مدينة العين يكتشف انها موطن التاريخ الذي تخلده قلعة الجاهلي الشامخة التي كانت مقرا للحكم في المدينة الواقعة في المنطقة الشرقية لامارة ابوظبي . وتضم اقدم مبنى أثري يعود تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد يقع في حديقة آثار هيلي التاريخية .

كما ان العين هي مدينة الآباء والأجداد التي يعتز بها اهل الامارات والمقيمين فيها , وهي اليوم مدينة المهرجانات الموسيقية والثقافية والفنية وتحتضن مقر الجامعات والكليات وتضم عددا كبيرا من الاثار التاريخية التي تجعل منها واحدة من اهم المقاصد السياحية ليس في الدولة فحسب وانما في المنطقة الخليجية والعربية .المهرجانات التي تقام في المدينة تنقل الزوار الي هذا الجو التاريخى الجذاب لمدينة العين المعروفة بقلاعها وواحاتها الخضراء وصحرائها وخضرتها .

ويعد دانات منتجع العين أحد ستة فنادق ومنتجعات راقية تملكها أو تديرها سلسة فنادق و منتجعات دانات التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وهي فندق شاطئ الراحة و فندق تلال ليوا و فندق شاطئ الظفرة و دانات منتجع جبل الظنة و فندق ساندز بابوظبي .

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