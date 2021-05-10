تراند اليوم : اطلاق موقع متميز لمشاهدة الافلام والمسرحيات العربية

اطلاق موقع متميز لمشاهدة الافلام والمسرحيات العربية

دبي - احمد جمال المجايدة

كان المشاهد العربي قد بدا يجد صعوبة في مشاهدة الافلام والمسلسلات والمسرحيات العربية مثل مدرسة المشاغبين على الانترنت عندما باتت معظم المو اقع الالكترونية تشترط الحصول على اشتراك مسبق للدخول للموقع. اما الان فقد باتت تلك المشكلة في طريقها للحل مع اطلاق موقع الكتروني فريد من نوعه يختص في تقديم تلك الاعمال.

وتم اطلاق مضت هذه الموقع المجاني RotanaCinema.com من قبل شركة اي جي ام العالمية بمدينة دبي للاعلام، وهي شريك رقمي لمجموعة روتانا والتي قالت انه بامكان هؤلاء الذيه يرغبون بمشاهدة اي فيلم او مسلسل تلفزيوني او مسرحية الدخول الى هذ الموقع ومشاهدة تلك الاعمال مجانا.

وقال السيد اندرياس رويل الرئيس التنفيذي لشركة شركة اي جي ام العالمية ان الموقع تم اطلاقه باستخدام اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال مضيفة بان الهدق من اطلاق هذا الموقع هو اتاحة الفرصة للمشاهد العربي التمتع بالافلام والمسلسلات والمسرحيات العربية على اساس ان المشاهد له الحق في الوصول الى مواقع الترفيه مجانا ودون اية عوائق.

واوضح ان الموقع يحوي على قائمة كبيرة من تلك الاعمال بدءا من فيلم "كف القمر" وصولا الى اشهر الافلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات مثل مسرحية مدرسة المشاغبين.

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