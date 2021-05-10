تراند اليوم : يقتل زوجته بسبب اتصال آخر الليل

القاهرة / مشرق نيوز

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمصر جريمة قتل بشعة عندما سمع زوج اتصالا تليفونيا لزوجته في ساعة متأخرة من الليل، فسألها من المتصل فأخبرته أنها شقيقتها فخطف منها التليفون ليجد رقما غريبا فانهال عليها ضربا حتي سقطت علي الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة‏، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقالت الصحيفة إن العميد أشرف رياض مدير ادارة تأمين مستشفيات القليوبية تلقى إشارة من المستشفي بوصول مها 22 عاما، ربة منزل جثة هامدة تم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة.

وأكدت التحريات أنه عندما عاد الزوج من عمله وخلد في النوم سمع صوت اتصال تليفوني لزوجته، فلم ترد فسألها عن المتصل فأكدت أنها شقيقتها فخطف منها التليفون فوجد رقما غريبا فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى سقطت على الأرض مضرجة في دمائها وفارقت الحياة.