تراند اليوم : باحث يحذر من تناول الرطب هذه الأيام

رياض/مشرق نيوز

حذر عالم الأبحاث السعودي الدكتور فهد الخضيري من أكل الرطب هذه الأيام.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الخضيري قوله إن بعض العمال يغشون عبر معالجة البلح الأخضر بالأحماض والكبريت الأصفر ليتحول بشكل سريع إلى رطب لبيعه قبل الموسم بأغلى الأسعار.

ونصح عالم الأبحاث في مجال المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي بعدم تناوله إلا بعد موسم ما يعرف بـ "طباخ التمر" الذي يصادف العشر الأواخر من رمضان وتحديداً يوم 23 الموافق لنهاية شهر يوليو، وهو وقت النضج الطبيعي أما ما قبله فهو معالج.

واستثنى الخضيري في حديثه للصحيفة من ذلك التمور النادرة في بعض المناطق التي اشتهرت بأن تمورها تنضج قبل ذلك بعدة أسابيع أو أيام وهي معروفة لدى المختصين بالنخيل.

وقال إنه ينبغي معرفة تلك الأنواع التي تنضج قبل يوليو لاستثنائها من هذه القاعدة لأن لكل منطقة موسمها الخاص بها.