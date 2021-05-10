تراند اليوم : "الماء الأزرق" يفقد العين قدرتها على الإبصار

بيروت /مشرق نيوز

أثبتت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن هناك من يعاني بنسبة 2 % من مرض الماء الأزرق في العين فوق سن الأربعين، كما يزداد المرض بنسبة 10 % من سن 65 سنة وما فوق على مستوى العالم، ويؤكد العلماء أن هذا المرض يضرب بصمت وبصورة تدريجية، حيث بات واجباً تثقيف الناس حول أهمية الكشف المبكر لهذا المرض الذي يسبب العمى الدائم، حال إهماله.

رنا سرحان (بيروت) - الماء الأزرق أو الأسود Gla coma هو مرض يصيب العين نتيجة ارتفاع الضغط فيها، فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري، يتبعه تدريجيا فقد أجزاء من المجال البصري للرؤية، ويحدث تلفا كليا في العصب البصري إذا لم يعالج المرض وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار.

يقول استشاري طب العيون بمركز العيون الدولي الدكتور إياد الرياحي، إن مرض ارتفاع ضغط العين Gla coma عند عامة الناس يعرف بالماء الأزرق، وجاءت هذه التسمية من مفهوم كلمة الجلوكوما عند الإغريق والتي تعني شلالات زرقاء، لأن المريض يشاهد أحيانا هالات زرقاء حول مصدر الضوء فيعطي الانطباع أن بداخل العينين مياها زرقاء. كما أن لون العين المصابة بارتفاع شديد للضغط عند الولادة، أي ماء أزرق خلقي أو وراثي تكون ذات لون أزرق غامق.

ويرجع سبب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط العين Gla coma برأي الرياحي، إلى عدم التوازن بين كمية السائل الذي تفرزه العين وبين قدرة قنوات العين الخاصة بتصريف هذا السائل، فينتج عن ذلك تجمع للسائل داخل العين والضغط على أنسجة العين الداخلية بما فيها العصب البصري، كما أن هناك أسباباً عديدة تؤدي إلى قلة تصريف العين للسوائل، منها انسداد أو ضيق الفتحات الخاصة بالتصريف أو وجود التهابات داخل العين تؤدي إلى ضيق القنوات، كما أن بعض إصابات العين قد تؤدي إلى تلف في أنسجة تلك القنوات.