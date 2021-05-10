تراند اليوم : السجن والإبعاد للمفطرين المجاهرين في رمضان

رياض / مشرق نيوز

أكدت السلطات السعودية على ضرورة ضبط "المجاهرين" بالإفطر في نهار رمضان وإحالتهم لجهات التحقيق حتى تصدر بحقهم أحكاما شرعية تتناسب مع مقتضى المخالفة التي ارتكبوها، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وقالت الصحيفة إن حد العقوبة بحق المجاهرين يصل إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين.

وأكد مصدر مطلع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الهيئة تسير دوريات خلال نهار رمضان في بعض الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مثل هذه الحالات، مؤكدا أن عملية ضبط المجاهرين تشمل السعوديين والمقيمين من المسلمين وغير المسلمين، وفقاً لأنظمة البلد التي تحذر من المجاهرة بالإفطار خلال نهار الشهر المبارك مراعاة لمشاعر الصائمين.