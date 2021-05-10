تراند اليوم : نجاح عملية زراعة نخاع عظمي لتوأم

روما / مشرق نيوز

ذكر مستشفى ايطالي أنه تمت بنجاح عملية زراعة نخاع عظمي لتوأم "12 شهرا".

ووصفت العملية بأنها "حدث استثنائي".

وكان التوأمان، وهما من مدينة باري بجنوب ايطاليا، يعانيان من داء البلعمة وهو مرض وراثي نادر ومميت يصيب نحو واحد في كل 50 ألف رضيع.

وقال مستشفى "بامبينو جيسو" للأطفال في روما إن الطفلين خرجا منذ إجراء العملية في فبراير الماضي وهما "في حالة ممتازة" مشيرا إلى أنهما "شفيا بشكل حاسم".

وأخذت الخلايا الجذعية التي استخدمت في العملة من متبرع أمريكي أعزب.

وقال المستشفى إنه بدون الزراعة يتوفى الأطفال الذين يعانون من هذا المرض خلال شهور من الولادة.