تراند اليوم : شيشة شهر العسل تنتهي بالطلاق

الرياض / مشرق نيوز

طلق عريس سعودي عروسه أثناء قضائهما شهر العسل في إحدى مناطق المملكة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت مصادر مقربة من الزوجين إن أسباب الطلاق ترجع إلى اكتشاف العريس، أن من اختارها شريكة لحياته مدمنة على شرب شيشة المعسل، حدث ذلك لدى ذهابهما إلى أحد المنتجعات، حيث طلب العريس من العاملين في المنتجع إحضار شيشة له، وفوجئ بعروسه تطلب إحضار شيشة أخرى لها، لم يصدق العريس عينيه وهو يرى زوجته وأم عياله في المستقبل تتعامل مع الشيشة بطريقة احترافية تؤكد أنها من عشاق شرب المعسل..

سألها من أين اكتسبت تلك الخبرة؟ فأجابت بأنها كانت تداوم عليها في جلسات مع زميلاتها، وما أن عادا من رحلة شهر العسل حتى سارع العريس بإيصالها إلى منزل أسرتها ومعها ورقة الطلاق.