تراند اليوم : الأنسولين يلعب دورا في إنتاج حليب الأم

واشنطن / مشرق نيوز

توصلت دراسة جديدة أن هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط مستوى السكر في الدم، يلعب دوراً مهماً في صنع حليب الأم.

وكشف باحثون، في مركز "سينسيناتي الطبي للأطفال" في ولاية أوهايو، من خلال تقنية تسلسل الحمض الريبي النووي (رنا) "بالتفاصيل المتقنة" مخطط إنتاج الحليب في غدد الثدييات واستطاعوا وصف كيف أن هذه الغدد تصبح حساسة أكثر تجاه الأنسولين خلال فترة الإرضاع وكيف أن بعض الجينات فيها تعمل خلال هذه المرحلة.

وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة لورين نومسين ريفرز إن "هذه الدراسة الجديدة تظهر عملاً دراماتيكياً لمستقبل الانسولين خلال فترة انتقال الثدي إلى مصنع بيولوجي لإنتاج كميات عالية من البروتينات والدهون والكاربوهيدرات لتغذية المولود الجديد".

ووجد العلماء أن للأنسولين دوراً هاماً في إنتاج حليب الأم، وسيكون لهذه النتائج تأثيراتها على الأمهات المصابات بالسكري.

وذكرت الباحثة أن التوجّه المثالي حالياً هو الوقاية، فإن التغييرات في النظام الغذائي والتمارين عند النساء أقوى من الأدوية، وقالت "بعد هذه التجارب الاكلينيكية نأمل بدراسة هذه التدخلات".