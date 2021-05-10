تراند اليوم : الإعدام مع وقف التنفيذ لوزير صيني سابق

بكين / مشرق نيوز

أصدرت محكمة صينية أمس حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير السكك الحديدية السابق ليو تشيجيون المتهم بالفساد، وذلك في أول محاكمة فساد كبرى بعهد الرئيس شي جينبينج.

وأصدرت المحكمة في بكين حكمها على تشيجيون، الذي أدى سلوكه لتشويه صورة إدارة السكك الحديدية إلى حد كبير، بعد أن كانت معروفة بسرعة نموها. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن الحكم صدر بعد إدانة تشيجيون في تهم تتعلق بتلقي رشى واستغلال السلطة.

وقال مسؤول قضائي إنه "حكم على ليو تشيجيون بعقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد وعشر سنوات من السجن بتهمة استغلال السلطة".

وينص القانون الصيني على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة مالية تتعدى قيمتها 100 ألف يوان. وأضاف المصدر أن المحكمة أمرت أيضاً بمصادرة كل أملاكه وأمواله. وبث التلفزيون الرسمي صوراً للرجل وقد بدا هزيلا وهادئاً عند تلاوة الحكم.

ويعتقد أن حجم هذه الفضيحة الضخمة التي تورط فيها الوزير السابق يصل إلى 800 مليون يوان (130 مليون دولار). واتهم ليو بتلقي رشى خلال الفترة من عام 1986 إلى 2011 بلغ مجموعها 64,4 مليون يوان، مقابل ترقيات أو عقود منحها من دون وجه حق. وطرد تشيجيون من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وكان الرئيس شي جينبينج تعهد بمكافحة الفساد على كل المستويات في الحكومة، معتبراً أنه آفة تهدد مستقبل الحزب الحاكم.

وغالباً ما يتم التطرق لمكافحة الفساد سنوياً كأولوية للحكومة الصينية وخصوصاً عند وصول فريق جديد إلى الحكم لكن بدون فعالية.