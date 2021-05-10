تراند اليوم : أبوظبي تتزين استعداداً لرمضان

أبو ظبي / مشرق نيوز

بدأت بلدية مدينة أبوظبي، تزيين شوارع العاصمة والدوارات، استعداداً لقدوم شهر رمضان المعظم، وهو ما درجت عليه خلال السنوات الأخيرة. واختارت البلدية تشكيلات زينة فريدة من نوعها تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي.

وروعي في تصميم هذه الزينات المضيئة، أن تتوافق مع مقتضيات الشهر المعظم، وتظهر روعته وجماله، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وحرصت البلدية على استخدام أفضل أنواع الكابلات الكهربائية لإتمام مشروع الزينة، حرصاً على سلامة الجمهور، حيث تم اعتماد توصيلات مصنوعة من مواد ترتفع فيها معدلات الأمان في التشكيلات الهندسية كافة، لتميزها في الحفاظ على البيئة، وخصوصيتها في تحمل جميع العوامل المناخية، وذات معايير عالية من حيث الأمن والسلامة، بما في ذلك نوعية المصابيح والتشكيلات الضوئية.

ويأتي تنفيذ مشروع الإضاءة بهدف إضافة إنارة جديدة وبتشكيلات إسلامية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة وخصوصية الشهر الفضيل، على شوارع العاصمة أبوظبي. وتم تركيب أكثر من تشكيلة هندسية على شكل نجوم وأقمار، مع كلمات رمضان كريم، على الأعمدة الحديدية في الجزر الوسطية بين الطرق.

ويتخلل أشكال الزينة بعض الموروثات الشعبية والتراثية التي تشتهر بها الدولة، والمستوحاة من البيئة الإماراتية، حفاظاً على التراث الأصيل لشعب الإمارات، وتم الاعتماد على شركات متخصصة في هذا المجال، بما يراعي أفضل وسائل الإضاءة والزينة.

وسيلاحظ سكان العاصمة أبوظبي والزائرون تعدد نوعية الإضاءة وتوزيعها بشكل يتناسب مع موقع أبوظبي بوصفها مدينة من أفضل مدن العالم، حيث حرصت البلدية على تزيين معظم مناطق أبوظبي، بما فيها الكورنيش، كما زينت بلدية أبوظبي الجسور، مثل جسر مصفح، والمقطع، والجوازات، وجسر كارفور، وجسر الشيخ خليفة، كما حرصت البلدية على أن تشمل زينة "رمضان المبارك"، الأنفاق ومنطقة بوابة أبوظبي الجديدة، وعدداً من الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة.

ومن المقرر أن تنتهي بلدية مدينة أبوظبي من أعمال تزيين الشوارع والمرافق والميادين العامة والحدائق والطرقات والتقاطعات، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تتسارع وتيرة العمل لإنجاز المشروع، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية وكهرباء ومياه أبوظبي.