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تراند اليوم : 7 ساعات من النوم ليلًا تقي القلب من الأمراض

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رياض /مشرق نيوز/

توصلت دراسة حديثة أن سبع ساعات أو أكثر من النوم ليلًا مفيدة لصحة الإنسان، بحسب جريدة "اليوم" .

ووفقا للدراسة، فإن الحفاظ على الحياة بشكل أكبر كان ممكنا من خلال النوم بشكل كاف.

وأضافت أن ممارسة والنظام الغذائي وعدم التدخين يقلل من الموت الناجم عن أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وتابع فريق بحثي في هولندا أمراض القلب والسكتات الدماغية لدى أكثر من 14 ألفا من الرجال والنساء على مدار أكثر من عشرة أعوام.

في نهاية الدراسة، أصيب نحو 600 شخص بمرض القلب أو السكتة الدماغية وتوفي 129 شخصا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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