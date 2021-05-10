شكرا لبحثكم عن خبر دراسة تحذر الرجال من الزواج في عمر متأخر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الجمعية الألمانية للغدد الصماء عن أن تقدم عمر الأب يرفع خطر إصابة الطفل بالأمراض أيضًا، وليس فقط تقدم عمر الأم.

وبينت الدراسات علاقة بين تقدم عمر الأب فوق سن الـ45 عاما وإصابة الطفل بأمراض مثل التوحد والشيزوفرينيا، فضلا عن خطر حدوث ولادة مبتسرة. مع العلم أن خطر تقدم عمر الاب يمتد إلى الأم أيضا، حيث يرتفع لديها خطر الإصابة بسكري الحمل وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "DPA".والسبب في ذلك يرجع إلى تدهور جودة الخلايا الجذعية المسئولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مع التقدم في العمر، وفقا للجمعية الألمانية.

وعادت الجمعية لتطمئن الرجال المتقدمين في وتقول إن تمتع الرجل بصحة جيدة يسهم في تحسين جودة الخلايا الجذعية والحيوانات المنوية، ومن ثم الحد من هذه المخاطر.وتنصح الجمعية الألمانية الرجال باتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع الإقلاع عن التدخين. كما توصي بضرورة استشارة الطبيب في حالة الرغبة في الإنجاب مع التقدم في العمر.