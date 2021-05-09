تراند اليوم : الأميرة كيت ميدلتون ترتدي الحجاب أثناء زيارتها لاحد مساجد ماليزيا

ماليزيا - مشرق نيوز -

زار الأمير وليام وزوجته كيت ميدليتون أمس أكبر مسجد في ماليزيا بالعاصمة كوالالمبور، وارتدت دوقة كيمبريدج ثوبا رماديا وحجابا خلال زيارة مسجد أسياكيرين بوسط المدينة بجوار برجي "بتروناس" التوأمين الشهيرين وبصحبة إمام المسجد تفقد الزوجان مسجد الشاكرين الذي بني في عام 1997 ويمكنه استيعاب اكثر من اثني عشر الف مصل وفيه قبة ضخمة زينت بآيات قرآنية.

وذهب الزوجان بعد ذلك إلى حديقة مجاورة حيث احتشدت الجماهير لتحيتهما وشاهدا بعض الرقصات التقليدية.

وقد ألقت ميدلتون أول خطاب رسمي لها كواحدة من العائلة الملكية خلال جولتها وزوجها بمناسبة الاحتفال بالوبيل الماسي لملكة انجلترا.

وزار الثنائي الملكي مركز مؤتمرات كوالالمبور المجاور، قبل أن يطيرا إلى ولاية صباح، ويقضي ويليام وكيت اليوم في وادي دانوم قبل أن يطيرا إلى جزر سولومون غدا.

يذكر ان زيارة الامير ويليام الى ماليزيا تأتي ضمن رحلة الى دول جنوب شرق آسيا احتفالاً باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية.