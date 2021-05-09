تراند اليوم : زوجة كويتية تراقب ضرتها بـ"كاميرات خفية" بالصوت والصورة

الكويت - مشرق نيوز -

تأثرت زوجة كويتية بمسلسل " خالتي قماشة " فقامت بزرع " كاميرات مراقبة "خفية " بالصوت والصورة في مسكن ضرتها " الزوجة الثانية " حتى تعرف كل ما يدور الزوجين في الليلة التي يذهب فيها الزوج لضرتها وبأدق التفاصيل بالصوت والصورة وقد افتضح أمرها بسبب عبارات كانت ترددها أمام ضرتها والتي كانت تستخدمها وترددها مع الزوج .

في في مكان لجأت زوجة في الكويت إلى حيلة غريبة لمراقبة حياة الزوجة الثانية مع زوجها، وذلك بزرع "كاميرات خفية" في كل مكان بالشقة، وفي النهاية افتضح أمرها.

وقالت صحيفة الوطن أن الواقعة بدأت منذ أن قرر الزوج، وهو من جنسية عربية، الزواج من ثانية، فثارت ثائرة الزوجة الأولى، ما اضطر الزوج إلى وضع كل واحدة في شقة.

ولكن الأولى استطاعت الحصول على المفتاح الاحتياطي لمسكن الزوجة الثانية، وزرعت كاميرات بالصوت والصورة فيه، وأصبحت تراقب كل ما يدور بين الزوج وشريكتها حتى افتضخ أمرها وتم تقديم شكوى ضدها لشرطة حولي.