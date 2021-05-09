تراند اليوم : الفشار أكثر فائدة من الفواكه والخضروات

واشنطن - مشرق نيوز -

كشفت دراسة أمريكية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفشار يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الفاكهة والخضراوات التي تجعله مكافحًا للأمراض بشكل كبير، كما أنه يتميز باحتوائه على مقدار قليل من السعرات الحرارية.

وكان باحثون بجامعة "سكرانتون" بولاية بنسلفانيا وجدوا من خلال تحليل أنواع عدة من الفشار أنه غني بمادة "البوليفينول" المكثفة المضادة للأكسدة التي لها منافع صحية كبيرة، كونها تساعد في مكافحة جزيئات مؤذية .

ففي حين تحتوي حصة قليلة من الفشار على 300 ملليغرام من مادة “البوليفينول”، لا يتخطى هذا المؤشر في حصة من الفواكه 160 مليغراما من مضادات الأكسدة، وأشار الباحثون إلى أن القشرة هي الجزء الأكثر فائدة في الفشار لأن مضادات الاكسدة تتركز فيها.

ومع ذلك لا ينصح الخبراء بالإكثار في تناول الفشار على حساب الفواكه والخضراوات لأنه لعدم احتوائه على الفيتامينات والبروتينات المتوفرة في الفواكه والخضراوات.