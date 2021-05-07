تراند اليوم : بالصور: فنادق ريكسوس بمصر تُرحّب بضيوفها في أجواء آمنة ورفاهية مطلقة

فنادق ريكسوس بمصر تُرحّب بضيوفها

في أجواء آمنة ورفاهية مطلقة مع بداية يوليو 2020

دبي , مصر: الخليج 365

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس العالمية في مصر عن قرب افتتاح أبوابها لاستقبال الزوار والضيوف في أجواء آمنة حافلة بالرفاهية ، وذلك بعد حصولها على "شهادة السلامة" من وزارة الصحة المصرية.

ويفتح منتجع ريكسوس بريميوم سيجيت ومنتجع ريكسوس العلمين أبوابهما للجمهور في الأول من يوليو 2020، على أن يتمّ استقبال الزوار في ريكسوس شرم الشيخ اعتباراً من بداية أغسطس 2020.





وقال السيد إركان يلدريم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "ضيوفنا هم أولويتنا القصوى، وهدفنا يكمن في الحفاظ على كل واحد منهم آمناً من خلال تنفيذ مبادرة جديدة للوقاية والسلامة تركّز على تأمين متطلّبات الناس في الفترة الحالية – تجربة رفاهية خالية من القلق طوال إقامتهم معنا في ريكسوس. "

وكانت فنادق ريكسوس في مصر قد حرصت، ومنذ انتشار الوباء، على تلبية اللوائح العامة للفنادق والسياحة التي أصدرتها وزارة السياحة المصرية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة موظفيها والمقيمين فيها.

وتسعى فنادق ريكسوس في مصر إلى منح كافة ضيوفها الطمأنينة وراحة البال من خلال اتّباعها لأرقى وأعلى معايير السلامة، التعقيم والنظافة وبما يتماشى مع احتياطات السلامة للوقاية من انتشار "كوفيد-19".

وسيحظى الضيوف بفرصة الانغماس بتجربة علامة ريكسوس الفارهة في أجواء آمنة، حيث قامت فنادق ريكسوس الثلاثة، ريكسوس شرم الشيخ، ريكسوس بريميوم سيجيت وريكسوس العلمين بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة زوارها والعاملين فيها عبر تركيب الكاميرات الحرارية لتتعرف على الحالة الصحية للجميع قبل دخول الفندق وفي الوقت الحقيقي، مع استخدام أجهزة لتعقيم وتطهير الأمتعة، فضلاً عن تزويد كافة الضيوف بمجموعة العناية بالنظافة الشخصية عند الوصول إلى المنشأة.





كما اتّخذت فنادق ريكسوس العديد من الخطوات الجادّة سعياً لقمع انتشار جائحة فيروس كورونا، بداية من تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي من خلال استخدام تطبيق واتس آب، الذي سيُساعد الضيوف في الإجابة على كافة استفساراتهم أثناء إقامتهم في الفنادق، إضافة إلى إبقاء الغرف فارغة لمدة 12 ساعة، عند تسجيل آخر خروج منها، بهدف تأمين التنظيف العميق والتعقيم الشامل لضمان إقامة آمنة للضيوف التاليين.

مع التنظيف الدقيق وتنفيذ التعقيم الشامل المتواصل، سيكون المصطافون سعداء لتجربة الاسترخاء تحت أشعة الشمس مع معرفتهم بتوافر عناصر السلامة والأمان في مسبح الفندق ومسابح الألعاب المائية. كما ستتوافر كراسي استلقاء للتشمس لاستخدامها وفقاً لاحتياطات السلامة الصحية. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالمأكولات الشهية من المطاعم الرئيسية في الفندق والتي ستكون بمثابة بوفيه مفتوح ولكن مع طريقة آمنة لتقديم الطعام، حيث سيقوم الطهاة بسكب خيارات الضيوف بأنفسهم.

وستُتاح أيضاً كافة الأنشطة الترفيهية لمنح العائلات وقتاً مُمتعاً، كما سيتمّ تنفيذ أنشطة نادي الأطفال في الهواء الطلق مع الحرص على التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى البالغون بفرصة الاستمتاع بالترفيه المسائي الحافل بتدابير السلامة الوقائية من أجل إقامة سلسة وحافلة بالحيوية والحركة داخل كافة المنشآت.

واختتم السيد يلدريم حديثه قائلاً: "حتى في خضم التكيف مع" الوضع الطبيعي الجديد "، لن تتوقّف فنادق ريكسوس أبداً عن تزويد الضيوف بالخدمة الفاخرة ذات الجودة العالية التي يستحقونها أثناء إقامتهم في كافة منشآتنا المُتميّزة".

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