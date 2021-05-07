تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تظهر برفقة أحمد العوضي بوزن زائد .. هل هي حامل؟ ( شاهد صورة )

القاهرة - الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي وهما يرتديان ملابس رياضية.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بوزن زائد وهو ما لفت انتباه المتابعين ما أثار التساؤلات إن كانت ياسمين حاملا .

وعلق رواد تويتر على الصورة "انتوا متجوزين ولا إيه، الحلوين، جميلة يا يسمينا، أنتو الاتنين قمرات، بحبكم كتير".





وكان أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

وكان آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان 2020، ويستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎ ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

أما النجمة المحبوبة ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي تامر مرسي وبطولة كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎



