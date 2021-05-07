تراند اليوم : مصر: شكوى ضد شاب اغتصب وتحرش بـ 50 فتاة .. فنانة تروي تجربتها مع الشاب

القاهرة - لالمشرق نيوز

طالب "المجلس القومي المصري للمرأة" السلطات الأمنية المصرية بالنظر والتحقيق فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لشاب بالتحرش بأكثر من 50 فتاة، واغتصاب طفلة عمرها 14 عاما وطفل عمره 15 عاما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال المجلس في بيان: "قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع إنستغرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسي بالفتيات، فضلا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء أرسلها الشاب إلى العديد من الفتيات، وقد حقق الجروب متابعة عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين".

كما وطالب المجلس جميع الفتيات "بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن".

واتهمت فتيات درسن في الجامعة الأمريكية في العاصمة القاهرة الشاب بالتحرش، وتحت هاشتاغ "المتحرش أحمد بسام زكي" دوّنت الفتيات روايتهن عن وقائع التحرش.

ومن بين المتفاعلين مع قضية التحرش، الفنانة الشابة "للا فضة"، فعلقت قائلة، إنها كادت تكون إحدى ضحايا الشاب المصري الذي تحرش بأكثر من 100 فتاة أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكتبت للا فضة، عبر "انستجرام": "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين.. أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أو أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

وتابعت: "مش عايزة أسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير

من جهتها قالت الجامعة الأمريكية في القاهرة؛ إن الطالب المتهم بالتحرش ليس طالبا حاليا في الجامعة ولم يتخرج فيها. وأوضحت رحاب سعد، المتحدث الرسمي باسم الجامعة في تصريح صحفي، أن الطالب التحق بالجامعة وغادرها عام 2018، أي سحب أوراقه منها، ومن ثم فهو ليس طالبا ولا خريجا ولا ينتمي للمجتمع الجامعي.