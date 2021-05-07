تراند اليوم : أخبار حزينة عن الفنانة رجاء الجداوي .. هل ماتت "اكلينيكيا"؟

القاهرة - اللمشرق نيوز

نفى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، حدوث أي تحسن على الحالة الصحفية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور حسني، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، " إن أي مريض يتم تركيب الأنبوبة الحنجرية له يعتبر مات". بحسب موقع "المصريون".

وأضاف الدكتور حسني:"رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة و يتم تخديرها دائما".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وكانت أصيب رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد وتقبع منذ ليلة عيد الفطر بمستشفى العزل الصحي.