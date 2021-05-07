تراند اليوم : عريس أصيب بكورونا وتوفي بعد يومين من زفافه

نيودلهي - الخليج 365

توفي عريس هندي بفيروس كورونا بعد يومين من حفل زفازفه كما اصيب أكثر من مئة شخص تقريبا بالفيروس الأخطر عالميا.

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء، أن أكثر من 400 شخص من ولاية بيهار شمال الهند قبل نحو ثلاثة أسابيع في حفل زواج شاب في السادسة والعشرين كان يعاني أعراضا شبيهة بفيروس كورونا وفي مأتمه إثر وفاته بعد يومين على ذلك.

وقال مسؤول قطاع الصحة في باتنا، راج كيشور شوداري، إن أكثر من مئة شخص شاركوا إما في الزواج أو المأتم وضعوا في العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأقامت السلطات مخيماً خاصاً لفحص الأشخاص الذين حضروا التجمعين بعد ارتفاع كبير في الإصابات في البلدة المعنية، فيما جرى فتح تحقيق مع عائلة العريس.

ويجهل الأطباء إن كان هذا الأخير مصدر انتقال العدوى، إذ إن العائلة عمدت فورا إلى إحراق جثته قبل إخضاعها للفحوص. ولم تثبت إصابة أي من أقاربه أو زوجته الجديدة بالفيروس.

وأكد المسؤول الهندي، أن العريس والذي يعمل مهندساً عاد إلى دياره قبل أسبوع فقط من زواجه وكان يعاني من الحمى والإسهال، مشيراً إلى أنه أدخل المستشفى لفترة قصيرة،

إلا أن عائلته تمكنت من إعادته إلى المنزل بعد تناول العقاقير، واحتفلت بزواجه بحضور 300 مدعو، حيث توفي العريس الشاب في منزله بعد يومين على الزواج. وحضر نحو 200 شخص مأتمه.

وأدى انتشار جائحة فيروس كورونا في الهند، تحديد السلطات عدد الحاضرين في حفلات الزفاف بـ 50 شخصا والمآتم بـ 20.