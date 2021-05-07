تراند اليوم : شاهد: أغنية فلسطينية جديدة بعنون "بلّلها واشرب ميتها" رفضاً لخطة الضم

رام الله/ الخليج 365

نشر تلفزيون فلسطيني، أغنية جديدة بعنون "بلّلها واشرب ميتها"، وذلك رفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تبعها من تداعيات نية الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن

وجاء في الأغنية التي هي من أداء محمد كلاب، وحمد البسيوني: "أرضي أنا من المي للمية، فلسطين التاريخية، العاصمة القدس العربية، وروحي إلها فدوى وهدية.. وصفقة قرنك ملغية".

وبشأن خطة الضم، جاء في كلمات الأغنية: "ضم الضفة والأغوار ما بيتبر مهما صار، راجعين بمفتاح الدار، وما بتمشي صفقة العار، والشعب اتخذ القرار، وأعلنها بعزم وإصرار، وثيقة ضمك ملغية".

وتابعت: "بلّلها واشرب ميتها، وانقعها وانسى سيرتها، وخللها، وتجرع علقم مرارتها، بفلوس العالم كلها ما نبدلها فلسطين جنتها، والغالي يرخصلها".

ويذكر أن الإعلان الإسرائيلي لخطة الضم قوبل برفض عربي ودولي واسع، إلا أن الإدارة الأمريكية رأت القرار مسألة داخلية إسرائيلية، وذلك في تصريح لوزير الخارجية مايك بومبيو.