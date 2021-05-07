تراند اليوم : مسلسل ليه لا الحلقة 15 بجودات عالية كاملة HD

مسلسل ليه لا الحلقة 15 ، وتدور أحداث مسلسل ليه لا الحلقة 15 في اطار من الدراما الاجتماعية حول تجربة حياة فتاة تدعى “علياء” ،تقدمه الفنانة “أمينة خليل” ، وهي من عائلة تقليدية ، تتحكم في شؤونها وقراراتها المستقبلية ، لكن فجأة قررت الفتاة التحكم في قرارات حياتها المستقبلية واشتبكت مع معظم أفراد أسرتها.

يغطي العمل أيضًا قصص الأجيال الذين تجاوزا الثلاثينات من العمر ، بالإضافة إلى الأجيال في الثلاثينات يحاولون الحصول على الأعلام وخلق عملية صنع القرار المستقلة” ، وناقش العمل الصراع ما بين التشبث بالتقاليد ، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة .

مسلسل ليه لا تم ابتكاره وتاليفه من ورشة سردي تحت إشراف السيناريست مريم نعوم سيناريو دينا نجم ومجدي أمين ويظهر في المسلسل محموعة مميزة من النجوم بجانب البطلة الرئسية امينة خليل وهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج .

مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل وعمر السعيد، وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.